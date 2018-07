Overzichtstentoonstelling ontroert Kamagurka

De grootste overzichtstentoonstelling die ooit is gemaakt van zijn oeuvre roept veel emoties op bij kunstenaar Kamagurka ,,Het is geweldig, fantastisch, raar én fascinerend maar ook heel ontroerend’’, zei de Belgische cartoonist vrijdag bij de perspresentatie over de tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in Den Bosch, die zaterdag opengaat voor publiek.

Kamagurka, pseudoniem voor Luc Zeebroek, is geroerd door de tentoonstelling, omdat bijvoorbeeld zijn allereerste kindertekening is te zien maar ook werk dat hij zelf alweer volledig was vergeten. De productieve Zeebroek (62) berekende dat hij vanaf zijn jeugdjaren ongeveer 100.000 tekeningen moet hebben gemaakt. Alles bleef bewaard. Zijn meest recente cartoon rolt dagelijks uit de Kamarobot die in het museum is geplaatst.

Zeebroek beleefde zijn doorbraak met een cartoon in het Belgische weekblad HUMO in 1976. Hij tekent ook al jaren voor NRC Handelsblad. De tentoonstelling Kamagurkistan toont niet alleen zijn cartoons maar ook schilderijen, objecten, filmpjes en optredens.

De expositie in het Noordbrabants Museum is het resultaat van een rijk geïllustreerd boek van kunsthistoricus Kim Ouweleen dat deze week is verschenen. Ouweleen studeerde in 2011 af op het absurdistische werk van Kamagurka en kreeg de kans om in het duizelingwekkende archief van de kunstenaar te grasduinen. Zijn uitgever benaderde het museum in Den Bosch voor een tentoonstelling. De selectie is gemaakt door het museum en Kamagurka heeft zich daar niet mee bemoeid.

In thuisland België was er niet eerder zo’n grote tentoonstelling met het werk van Kamagurka. Volgens hem is de Belgische kunstwereld daar nog te conservatief voor en zijn er in Nederland meer mogelijkheden. ,,De Belgen moeten maar naar Den Bosch komen’’, meent hij.

De tentoonstelling in Den Bosch duurt tot en met 28 oktober.