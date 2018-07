Verdachte doden ex-vriendin langer vast

De 31-jarige man die wordt verdacht van het doden van een 24-jarige vrouw in Utrecht, blijft in elk geval de komende zestig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. De verdachte is de ex-vriend van het slachtoffer.

Volgens de politie stalkte de man zijn ex en heeft hij daarvoor eerder deze maand drie dagen in hechtenis gezeten. Ook kreeg hij een contact- en locatieverbod opgelegd. De vrouw was naar de politie gestapt en kreeg een alarmknop mee.

Op 11 juli werd het lichaam van de vrouw gevonden in een huis aan de Bosboomstraat. Ze bleek door geweld om het leven gekomen. Kort daarop werd de man, afkomstig uit Nieuwegein, opgepakt.