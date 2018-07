Nederlandse doden schietpartij New York

In New York zijn maandagavond vier mensen omgekomen door een schietpartij in een appartement. Onder de slachtoffers zijn een 47-jarige Nederlandse vrouw en haar zesjarige zoontje, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens Amerikaanse media zijn de andere slachtoffers een man en een vrouw. De politie onderzoekt de toedracht. Mogelijk heeft de dader zichzelf van het leven beroofd, nadat die de anderen had doodgeschoten.

Even voor 21.00 uur lokale tijd kreeg de politie een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens. Toen ze ter plaatse kwam, trof ze de slachtoffers dood aan. Ook lag er een pistool. Volgens onbevestigde berichten in Amerikaanse media zou de man behalve schotwonden ook een doorgesneden keel hebben.

Volgens The New York Post is de dader een Amerikaan van 39. Het Nederlandse slachtoffer zou zijn ex-vrouw zijn. Het gaat volgens de krant om de actrice en kunstenares Linda Olthof. Olthof speelde in 2008 kort mee in de RTL 4-soap Goede tijden, slechte tijden. Ze was in acht afleveringen te zien als Trudy Pouw, de moeder van Vicky gespeeld door Liza Sips.

Behalve haar en hun zoontje schoot hij ook zijn huidige vrouw en zichzelf dood, schrijft de krant. De krant citeert uit een GoFundMe-pagina van de dader. Daarin schrijft hij dat zijn huidige vrouw ook een Nederlandse was. Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen, maar zoekt uit of dit juist is.

Volgens de krant woonde de ex-vrouw met haar zoontje in Nederland en waren twee maanden in New York zodat het zoontje zijn vader kon zien. De vrouw en haar ex waren verwikkeld in een juridisch conflict over hoe vaak de man hun zoon kon zien.

Buitenlandse Zaken spreekt van ,,een verschrikkelijke situatie” en heeft de familie van de Nederlandse slachtoffers op de hoogte gebracht. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.