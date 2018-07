Nog nooit zo weinig regen in juli

In de maand juli is sinds het begin van de regenmetingen nog nooit zo weinig neerslag gevallen. Landelijk viel er slechts 11 millimeter regen, waarmee het record van 1921 van 16 mm wordt gebroken, meldt Weeronline.

Op de laatste dag in juli kan in het noorden en westen nog wel een buitje vallen, verwacht het weerbureau, maar in het grootste gedeelte van het land blijft het droog. Hooguit komt er qua landelijke neerslag nog een millimeter bij, maar volgens Weeronline zeker geen 5.

Juli 2018 is met ongeveer 330 uren zon ook de zonnigste julimaand sinds 1906. Het oude record werd in juli 2006 gevestigd met 316,3 uur. Als het aantal zonuren op de laatste dag van juli inderdaad op de verwachte 330 uur uitkomt, dan is juli 2018 tevens de zonnigste maand ooit geregistreerd. Het record aantal zonuren werd in mei 1989 gemeten met 329,2 uur. Het weerbureau zegt daar dinsdagavond uitsluitsel over te kunnen geven.

Wat temperatuur betreft is deze julimaand de op twee na warmste ooit. De maandgemiddelde temperatuur in De Bilt bedraagt volgens Weeronline 20,7 graden. Het gemiddelde in juli ligt op 17,9 graden. De warmste maand ooit blijft juli 2006 met 22,3 graden recordhouder, gevolgd door juli 1994 met 21,4 graden.