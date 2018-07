Rabo-beveiligers voor de rechter voor bankroof

Twee beveiligers van het door de Rabobank ingehuurde beveiligingsbedrijf EBN moeten dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. De mannen van 43 en 45 jaar uit Etten-Leur en Roosendaal worden verdacht van betrokkenheid bij de miljoenendiefstal uit de kluiskelder van de bank in Oudenbosch. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Breda.

De spectaculaire kluisroof werd op 5 maart ontdekt, maar was al enkele dagen eerder gepleegd. Honderden kluisjes werden leeggeroofd. De daders waren meer dan 24 uur in het gebouw en verlieten volgens de politie de bank met miljoenen aan contant geld en sieraden. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders met volle vuilniszakken vertrekken.

De twee beveiligers hebben waarschijnlijk de bankrovers geholpen door ze binnen te laten. De dieven zijn nog altijd niet opgespoord. De beveiligers ontkennen dat zij iets met de roof te maken hebben. Hun contract is inmiddels door het beveiligingsbedrijf opgezegd.

De Rabobank had eerder al laten weten alle schade te vergoeden die de gedupeerden van de kluisroof in Oudenbosch kunnen aantonen.