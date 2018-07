‘Snel actie voor behoud Boekenbon’

De verkoop van het aantal boekenbonnen is dermate gedaald dat er actie nodig is om de situatie te verbeteren. Dat zegt Anne Schroën, directeur van de Boekverkopersbond en van Boekenbon BV, in reactie op een artikel van de NOS.

De omzet van de bon zou volgens de NOS afgelopen tien jaar met bijna 50 procent gedaald zijn. Dat wil Schroën niet bevestigen, maar ze gaat snel met de boekhandelaren bespreken wat er aan de daling te doen valt.

,,De verkoop van de bon volgt het herstel van de boekenverkoop sinds 2014 niet”, erkent ze. Ze wijt één en ander aan de enorme groei van het aantal verschillende cadeaubonnen. ,,Vroeger had je er vier, nu heb je van alles, tot bonnen voor een weekendje weg aan toe.¨

Schroën ziet de boekenbon nog lang niet verdwijnen, verzekert ze. De bon is nog altijd in verschillende waarden te koop en inwisselbaar op tal van plaatsen. Maar de verkoop kan dus echt stukken beter. Meer nadruk van de boekhandels op de boekenbon zou een goede zaak zijn, denkt ze.