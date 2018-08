Kamer wil optreden tegen El Tawheed-moskee

De Tweede Kamer wil actie tegen de Amsterdamse El Tawheed-moskee, die onderdak zou hebben geboden aan jihadisten. Onder meer CDA en PVV roepen op tot onmiddellijke sluiting van het gebedshuis.

De Telegraaf legde de hand op foto’s en op informatie van politiebronnen waaruit de krant opmaakt dat IS-strijders en terroristen in spe en ronselaars voor de jihad welkom waren in de moskee. Ze kregen er mogelijk instructies of beraamden er hun plannen. De El Tawheed staat al jaren bekend als een moskee waar radicale moslims zich thuis voelen.

Het nieuws is voor CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg reden om te eisen dat de moskee dichtgaat. ,,Religie mag geen dekmantel zijn van terrorisme en ernstige radicalisering.”

Arno Rutte van coalitiegenoot VVD wil ook ,,actie van minister én burgemeester” tegen de ,,broedplaats voor jihadisten waar onze politie niet naar binnen mag”. Hij wil minister Ferd Grapperhaus van Justitie meteen na het zomerreces hierover spreken. Rutte heeft de steun van een Kamermeerderheid, onder wie een ,,geschokte” Sjoerd Sjoerdsma (D66). Die wil ,,de onderste steen boven water”.