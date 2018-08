De politie in Alphen aan den Rijn doet onderzoek naar de dood van een 54-jarige man die onder verdachte omstandigheden is gevonden. De toedracht van zijn dood moet nog worden vastgesteld, maar ,,we sluiten een misdrijf niet uit”, zei een woordvoerster.

Het slachtoffer werd vrijdagochtend gevonden in een pand aan de Ondernemingsweg.