Organisatie Pride Amsterdam trots op verloop

De Pride Amsterdam is nog niet helemaal afgelopen, maar de organisatie kijkt alvast terug op een succesvol verlopen editie. Het negen dagen durende festival, dat tot zondagavond in Amsterdam plaatsvindt, was goed bezocht, gezellig en sfeervol en is verlopen zonder noemenswaardige incidenten, zegt een woordvoerder van de organisatie. ,,Wat dat betreft is het gelukkig maar een buitengewoon saai verhaal.’’

Het festijn werd vorige week afgetrapt met de demonstratieve Pride Walk door Amsterdam. Liepen daar vorig jaar nog 7500 mensen in mee, dit jaar waren dat er tussen de tien- en twaalfduizend, zegt de woordvoerder. ,,Wij denken dat dat komt doordat Nederland intoleranter wordt, waardoor automatisch een tegengeluid ontstaat.’’

Ook is de organisatie blij met de bedrijven die zich met de Pride willen associëren. ,,Dat is nodig vanwege de financiën, maar tegelijk is het ook zo dat bedrijven de nieuwe activisten zijn. Zij kunnen in al hun vestigingen wereldwijd het verschil maken.’’ Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die de Pride te commercieel vinden, geeft de woordvoerder aan. ,,Maar we kijken goed welke bedrijven zich echt inzetten en welke alleen proberen mee te liften.’’

Verder vindt de organisatie dat stappen zijn gezet op het speerpunt, de sportwereld. Van alle bij sportkoepel NOC*NSF aangesloten bonden wil er volgens de woordvoerder zich vooralsnog maar een openlijk associëren met de Pride: de roeibond. Ondertussen voer er echter ook een volleybalclub mee. ,,Maar die wordt dus niet gesteund door de eigen bond. Dus er is nog een hoop werk te doen. Het gaat niet om tolerantie, maar om acceptatie.’’

De Pride Amsterdam is volgens de woordvoerder ,,echt wel een verhaal met inhoud. Veel mensen hebben dat gevoeld en gezien. De boodschap is goed overgekomen dit jaar.’’