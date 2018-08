Halsema wil ‘dweilpauzes’ op de Wallen

Op drukke avonden op de Amsterdamse Wallen komen er zogenoemde ,,dweilpauzes” om de rotzooi op te ruimen die bezoekers op straat gooien. Delen van de straat worden dan tijdelijk afgesloten voor publiek, zodat die gereinigd kan worden. Dat is een van de maatregelen die burgemeester Femke Halsema heeft genomen om de problemen in de binnenstad op korte termijn op te lossen.

Ook gaat de gemeente de bezoekersaantallen op de Wallen bijhouden, zodat straten eventueel kunnen worden afgesloten als het te druk wordt. Handhavers krijgen ook een mobiel pinapparaat mee, zodat toeristen direct hun boete bij een overtreding kunnen betalen. Verder komt er meer controle op boten op de drukke vaarroutes in de binnenstad. Op deze manier wil de gemeente de drukte op de Wallen in het drukke toeristenseizoen op korte termijn binnen de perken houden. De maatregelen gaan nog deze maand in. Een woordvoerder van de burgemeester benadrukt dat dit besluit nog niet ,,hét antwoord” is om de problemen structureel op te lossen.

Aanleiding voor deze maatregelen is de noodkreet van de gemeentelijke ombudsman die onlangs zei dat de binnenstad een ,,urban jungle” is zonder gezag. Vorige week liet Halsema in een reactie al weten snel extra agenten en handhavers in het uitgaanscentrum te willen.