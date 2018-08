MEDIAWATCH: Boeren willen compensatie voor doodgebeten schapen

MEDIAWATCH – Het aantal schapen dat in Nederland door wolven is doodgebeten, is dit jaar fors toegenomen. Schapenhouders vinden daarom dat de overheid boeren moet compenseren voor maatregelen om schapen te beschermen, schrijft de Volkskrant.

Bij het Faunafonds vertaalt de oprukkende wolf zich in een stijgend aantal schadeclaims. Nederlandse schapenhouders dienden dit jaar tot dusver 35 claims in bij het fonds voor 134 door een wolf doodgebeten schapen. Het voorlopige taxatiebedrag komt uit op bijna 15 duizend euro – drie incidenten zijn nog in behandeling. In 2016 werd 7.800 euro uitgekeerd voor acht meldingen van in totaal 21 doodgebeten schapen. Het jaar daarvoor waren er geen incidenten met wolven.

Schapenhouders roepen de overheid op tot een subsidieregeling om preventieve maatregelen tegen aanvallen van wolven te bekostigen.

