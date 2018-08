Politie onderzoekt verdacht voorwerp Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft de Voetboogstraat en omliggende straten in het centrum van de hoofdstad enkele uren afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Rond 03.15 zijn de afzettingen opgeheven, meldde de politie.

Agenten hebben ter plekke onderzoek gedaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was hierbij ingeschakeld. Verdere mededelingen over het gevonden voorwerp heeft de politie nog niet gedaan.

Met name in de wijk Slotervaart in Amsterdam hebben de afgelopen dagen verschillende incidenten plaatsgevonden met beschietingen. Ook werden explosieven gevonden en ging één explosief af in de Johan Huizingalaan.