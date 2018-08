Zo zorg je goed voor jezelf na een ontslag

Als je ontslagen wordt, kan dit je wereld behoorlijk op z’n kop zetten. Naast de financiële gevolgen zijn er zaken die je werkgever regelde die je nu zelf moet regelen. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt na een ontslag. Wij hebben de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

Als je wordt ontslagen en het is niet jouw eigen schuld, heb je wellicht recht op een ontslagvergoeding. Bij Nibud kun je checken of dit het geval is. Houd er wel rekening mee dat je hierover belasting moet betalen. Ook kan het zijn dat je recht hebt op een werkeloosheidsuitkering (WW). Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, moet je wel aan een aantal eisen voldoen.

Lager inkomen

Als je zelf ontslag hebt genomen of als je op staande voet bent ontslagen, heb je in principe geen recht op WW. Mogelijk kom je dan wel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De kans is sowieso groot dat je een lager inkomen hebt na je ontslag, zeker als je alleen afhankelijk bent van een werkeloosheidsuitkering. Maak een overzicht van je financiën, zodat je helder voor ogen hebt wat je inkomsten en uitgaven zijn.

In een onzekere periode als deze moet je vooral niet alles alleen willen doen. Ondersteuning krijgen bij een ontslag is een wezenlijk onderdeel van zelfzorg, dus vraag om juridisch advies. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat als je je ontslag niet aanvecht, dat er een kans is dat je geen uitkering krijgt.

Toeslagen

Controleer binnen zes weken na je ontslag of je recht heb op (hogere) toeslagen nu je inkomen lager is. Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt na zes maanden vanaf de eerste dag dat je niet meer werkt. De toeslag moet je zelf stopzetten. Bij een ontslag stopt je pensioenopbouw bij je oude werkgever. Als het goed is, krijg je van je pensioenuitvoerder een overzicht van je tot dan toe opgebouwde pensioen. Dit blijft staan, ook als je ergens anders gaat werken.

Tenslotte is het naast alle financiële en juridische afhandelingen fijn om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Ga bij jezelf na wat je wilt doen en waar je talenten liggen, ga met mensen binnen je netwerk praten en zorg ervoor dat al je profielen op social media up-to-date zijn. Wil je weer in dienst of wil je misschien voor jezelf beginnen? Dit is ook een uitgelezen tijd om een opleiding of cursus te doen.