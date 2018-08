Oplichtersduo meldt zich na ‘gratis’ eten

Bij de politie in Assen hebben zich een man en een vrouw gemeld die werden gezocht wegens oplichting en flessentrekkerij. Ze hadden onder meer bij enkele restaurants gegeten zonder te betalen, maar ook proletarisch in hotels geslapen.

De eetpiraterij kreeg de afgelopen dagen veel aandacht, ook op social media. Daarop besloot het duo zelf maar naar de politie te stappen. Ze zitten nog vast.

Volgens lokale media hebben de twee, een ouder stel, in elk geval toegeslagen in plaatsen in Drenthe, Overijssel en Groningen. Na een maaltijd of een nacht slapen bleken de man en vrouw met de noorderzon vertrokken, een spoor van boze hoteliers en restauranthouders achterlatend.

Ook zouden ze ‘met een zielig verhaal’ bij kerken om geld hebben gebedeld.