Elfstedentocht Van der Weijden voor goede doel

Maarten van der Weijden begint zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden aan zijn Elfstedenzwemtocht om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Tien jaar na het behalen van zijn olympische titel in het open water bij de Spelen in Peking zal hij door Friesland een tocht afleggen van bijna 200 kilometer.

Het is de bedoeling dat hij maandagavond finisht. Zijn aankomst in de Prinsentuin in Leeuwarden wordt live op de televisie uitgezonden.

Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen om zo via sponsoren ook geld op te halen mogen overigens niet meezwemmen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei vrijdag: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen”.

Hij laat in elke stad vanuit het water zijn kaart afstempelen. De laatste stempel ontvangt hij van minister-president Mark Rutte.

Van der Weijden is van plan om drie dagen achter elkaar in het water te blijven. Voor een powernap kan hij op een waterbed worden gelegd. Hij vond het vooraf moeilijk te zeggen of hij de tocht zal voltooien. ,,Maar ik zal er wel alles, alles, alles voor geven om op 20 augustus de finish te halen. Ik bewijs dan iedereen ook de beste dienst, want ik wil zo veel mogelijk geld ophalen”, aldus Van der Weijden, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg.