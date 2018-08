Jarige Poppenkast op de Dam viert feest

Hele generaties Amsterdammers zijn opgegroeid met de poppenkast op de Dam. Hij staat er al sinds mensenheugenis, om precies te zijn 125 jaar. Dat wordt zondag gevierd met een internationaal poppenkastfestival, met voorstellingen in maar liefst drie poppenkasten op een rij, muziekoptredens en workshops.

,,We krijgen bezoek van de beroemdste poppenspeler ter wereld, Bruno Leone. Hij heeft de stamvader van alle poppenkast, Pulcinella (‘kuikentje’), eigenhandig gered van de vergetelheid. De traditie van Pulcinella dreigde te verdwijnen. Leone heeft de laatste meester opgezocht en alles geleerd”, zegt Egon Adel, de poppenspeler van de Dam.

Uit Engeland geven Punch en Judy acte de présence, ‘bemand’ door poppenspeler Robert Styles. Volgens Adel is ,,de gemenerd” Punch (een verbastering van Pulcinella) wat fysieker dan de ,,poëtische” Italiaanse oerversie en deelt hij vaak klappen uit . Jan Klaassen, die ook op Pulcinella is gebaseerd, is daarentegen ,,een paljas, soms dom, met een eeuwige grijns.”

Het festijn wordt om 12.00 uur geopend door de doedelzakspeler die altijd op de Dam staat. Dan wordt vlak voor het Koninklijk Paleis een Pulcinella-pop van 4 meter hoog onthuld, gemaakt door de Amsterdamse werkplaats Theaterpoppen.

Tussen de voorstellingen door komt locoburgemeester Rutger Groot Wassink de Jubileumpenning van de gemeente Amsterdam uitreiken. Niet alleen aan Egon Adel, maar ook aan de vroegere poppenspeler Wim Kerkhove en Adels beoogde opvolger, zoon Moritz (12). ,,Hij wil de poppenkast later graag overnemen, hij is er heel serieus mee. Maar hij kan ook nog advocaat worden”, grapt Adel senior.

De poppenkast op de Dam is er elke zondag van mei tot en met de eerste week van oktober.