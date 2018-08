NS: meer treinen op tijd en zwarte cijfers

De Nederlandse Spoorwegen hebben in de eerste helft van dit jaar meer treinen op tijd laten rijden. Ook nam de klanttevredenheid toe en hield de NS, in tegenstelling tot een jaar eerder, onder de streep geld over.

Het aandeel van reizigers dat op tijd op de bestemming aankwam steeg van 91,4 tot 93,1 procent. Dat droeg bij aan de tevredenheid van klanten. Van de reizigers gaf 84 procent de treinreis een 7 of hoger. Een jaar eerder was dat nog 78 procent.

Volgens president-directeur Roger van Boxtel kan het nog een hele kluif worden het huidige prestatieniveau vast te houden. ,,We lopen tegen de grenzen van het systeem. Elk jaar kiezen meer mensen voor de trein. Daar zijn we blij mee. Tegelijk vergroot dat de kans op drukte en vertraging, ondanks alle maatregelen die we hier samen met onze partners tegen nemen.”

Financieel zette de NS ook een stap vooruit. De omzet steeg met 342 miljoen tot een kleine 2,9 miljard euro, vooral door groei van de spooractiviteiten in Engeland en Duitsland. In Nederland brachten de treinen ongeveer evenveel geld in het laatje.

Er werd zes miljoen euro winst gemaakt in de eerste zes maanden, waar vorig jaar in dezelfde periode nog een min van 14 miljoen werd genoteerd. Dat kwam toen door een boete van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wegens vals spel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Er loopt nog een procedure tegen die boete, nadat het beroep van de NS eind maart werd afgewezen. Daarnaast loopt er ook nog een beroep in de strafrechtelijke zaak tegen de NS vanwege de kwestie. In eerste aanleg werd de NS vrijgesproken, maar de spoorwegmaatschappij houdt rekening met nog een boete, al neemt het vanwege de onzekerheid geen voorziening daarvoor. Een veroordeling zou ook kunnen leiden tot claims.