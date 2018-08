Friezen helpen Maarten de nacht door

BERLIKUM – Dorpsbewoners in het noorden van Friesland lopen massaal uit om langs de waterkant zwemmer Maarten van der Weijden aan te moedigen tijdens de tweede nacht van zijn monstertocht voor het goede doel langs de Friese elf steden.

Nabij Franeker en in het dorp Berlikum wordt vuurwerk afgestoken, speelde een blaaskapel en schijnen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken. In de dorpen waar de zwemmer passeert wordt hij, ondanks het late uur, hartstochtelijk toegejuicht.

Van der Weijden is begonnen aan de laatste 50 kilometer zwemmen van de in totaal 200 kilometer lange Elfstedentocht. Verwacht wordt dat hij maandagavond in Leeuwarden aankomt. Dan ook wordt bekend gemaakt hoeveel geld hij heeft ingezameld voor onderzoek naar kanker.