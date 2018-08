Maarten van der Weijden stopt met zwemtocht

Maarten van der Weijden heeft zijn zwemtocht langs elf Friese steden moeten staken. Maandagochtend werd hij rond het middaguur niet lekker, hij had het erg koud en laste een korte pauze in. Daarna is hij nagekeken door artsen, die constateerden dat zijn zoutgehalte niet op peil was.

Volgens het oorspronkelijke schema zou Van der Weijden maandagmorgen omstreeks 7.30 uur in Dokkum aankomen.

Met zijn tocht heeft de olympisch zwemmer, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg, al ruim acht ton binnengehaald voor kankeronderzoek. Hij begon zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden en zou maandagavond daar ook weer finishen. Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen om zo via sponsoren ook geld op te halen, mochten overigens niet meezwemmen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast.

Vooraf kon Van der Weijden niet goed inschatten of hij zijn monstertocht van drie dagen zou kunnen voltooien. Vooral de eerste, donkere nacht had hij het zwaar.