1500 mensen vragen geld terug na treinstoring

Een dag na de grote storing die dinsdagavond het treinverkeer rondom Amsterdam ernstig verstoorde, hebben 1500 reizigers geld teruggevraagd omdat zij meer dan een uur vertraging opliepen. De komende drie maanden verdubbelt dat aantal vermoedelijk nog, meldt een woordvoerder van de NS.

In totaal 52.000 treinreizigers werden volgens de zegsman getroffen door de storing rond Amsterdam. Dat aantal heeft alleen betrekking op Amsterdam, en niet op het incident bij Schiphol, zegt hij. Op Schiphol rende dinsdag een vluchtende winkeldief de spoortunnel in, waarop het treinverkeer daar werd stilgelegd. De actie van de dief leidde volgens ProRail uiteindelijk tot de storing.

Reizigersorganisatie Rover wil ondertussen dat er een noodplan komt bij grote storingen op het spoor. Dat plan moet gaan over de opvang van reizigers, de informatievoorziening en afspraken over alternatief vervoer. Volgens de NS-woordvoerder bestaat zoiets al. ,,Maar we willen altijd kijken hoe het beter kan.’’ Over de storing dinsdag kwam bij Rover overigens slechts een handvol klachten binnen.