Burgemeester Lingewaard: gissen naar motief

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard heeft nog geen idee wat de bestuurder bezielde die in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto het gemeentehuis in Bemmel binnenreed en daardoor om het leven kwam. Ze zegt dat er voor zover zij weet de laatste tijd geen dreigementen zijn geuit tegen de gemeente.

Schuurmans zegt dat ze in nauw contact staat met politie en brandweer. Ze noemt het ,,heel erg” wat er is gebeurd, maar is blij dat afgezien van de dader er geen slachtoffers zijn gevallen. Schuurmans herhaalt dat de politie ,,een sterk vermoeden heeft” van wie de overleden bestuurder is, maar over die persoon is nog niets bekendgemaakt.

De gemeente richt vanwege de grote schade aan het pand een tijdelijk kantoor in. Dat komt in het naastgelegen kasteel De Kinkelenburg, dat vroeger ook dienst heeft gedaan als raadhuis. Het is de bedoeling dat inwoners woensdag nog terechtkunnen voor belangrijke zaken als uitkeringen, paspoorten en rijbewijzen. ,,Je zult maar morgen op vakantie gaan en nog een paspoort nodig hebben”, aldus Schuurmans. Andere afspraken zijn afgezegd. Bij de gemeente werken zo’n 350 mensen.

In het getroffen gemeentehuis wordt de schade opgenomen. Ook wordt er bouwkundig onderzoek gedaan. De auto staat nog in het pand, het lichaam van de overleden bestuurder dat ernaast lag is inmiddels weggehaald.