‘Jos B. werd in veld in kraag gevat’

Jos B., de 55-jarige man die verdacht wordt bij de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is zondagmiddag ,,zo’n 50 à 60 kilometer” van de Spaanse stad Barcelona in een veld in de kraag gevat door de Spaanse politie. Hij woonde afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met andere dakloze mensen.

Dat zei Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, zondag. Hij en de familie werden zondag bijgepraat over de aanhouding van Jos B.

Volgens De Vries heeft Jos B. niks gezegd tegen de Spaanse politie.

Hoe snel Jos B. aan Nederland kan worden uitgeleverd, hangt volgens De Vries af van de mate van medewerking van de verdachte. ,,Het hangt ervan af of hij instemt met de uitlevering. Als hij zich ertegen verzet, dan moet de rechter erover oordelen. Eventueel verzet kan er dus toe leiden dat het wat langer zal duren.”