De familie van Nicky Verstappen en Peter R. de Vries zijn zondagavond door de politie ingelicht over de arrestatie van Jos B. ,,De familie is enorm opgelucht. Er valt 25.000 kilo van hen af. Recht krijgt zijn loop!!!” En: ,,Hulde voor het rechercheteam.”

Volgens De Vries valt er bij de familie Verstappen echt een enorme last van de schouders. ,,Ze zijn heel blij dat het zo snel gegaan is, want het had allemaal ook langer kunnen duren”, aldus De Vries in een reactie tegen het ANP.