De A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Nieuw-Vennep afgesloten na een ernstig ongeluk. Volgens de politie zijn bij het ongeval een vrachtwagen en een personenauto betrokken. Een persoon zit bekneld in een voertuig. Er is een traumahelikopter ingezet om hulp te bieden.

Er ligt volgens de ANWB veel rommel op de weg. De vertraging was rond kwart voor acht opgelopen tot drie kwartier. Automobilisten krijgen het advies om te rijden via Utrecht.