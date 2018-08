‘Tekort noopt tot delen kraamhulp’

Het tekort aan kraamhulpen is zo groot, dat gezinnen hun kraamhulp steeds vaker moeten ‘delen’ met andere jonge ouders. Dat gebeurt vooral in de Randstad en Brabant, meldt de Volkskrant op basis van een eigen rondgang.

Aanstaande ouders krijgen dan het advies om familie in te schakelen voor huishoudelijke taken, zodat de kraamhulp zich kan wijden aan medische zorg voor moeder en kind.

Volgens de brancheorganisatie Bo Geboortezorg hebben in de afgelopen anderhalf jaar 2600 van de 8500 kraamverzorgenden hun organisatie vaarwel gezegd, door pensionering of door een overstap. Er stroomden niet genoeg nieuwe kraamhulpen in om het tekort in te lopen.

Veel kraamhulpen vinden dat ze te weinig verdienen in relatie tot het aantal uren dat ze draaien, vaak op onregelmatige tijden.