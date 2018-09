Bonden boos om doorgaan wedstrijd Fortuna

De politiebonden zijn boos dat de wedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht zaterdagavond gewoon doorgaat. De vakbonden zijn woedend op burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, die te weinig zou hebben gedaan om de veiligheid rond de wedstrijd te waarborgen.

Dat zei Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zaterdag in de marge van een bijeenkomst van actievoerende agenten in Sittard. De agenten blijven weg bij de wedstrijd in het Fortunastadion om kracht bij te zetten aan hun eis voor een betere cao.

Van de Kamp zegt ,,een probleem met deze burgemeester te hebben”.

,,Het is onverantwoordelijk dat hij deze wedstrijd door heeft laten gaan”, zei hij. ,,Rond het stadion ligt puin en troep. Hij zegt dat hij dat heeft opgeruimd, maar dat klopt niet. Daarmee brengt hij de veiligheid van mensen in gevaar.” Hij wijst erop dat twee weken geleden agenten gewond raakten toen ze werden bekogeld met tegels en andere bouwmaterialen, die rond het stadion liggen.