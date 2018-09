Drie doden en twee gewonden door auto-ongeluk

Bij een ernstig auto-ongeluk in het Noord-Hollandse Anna Paulowna zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mensen omgekomen. Ook raakten twee mensen gewond. Alle vijf zaten in dezelfde auto.

Bij het ongeval op de kruising van J.C. Geerligslaan en de Sportlaan was alleen de auto betrokken. Wat er precies is voorgevallen, wordt onderzocht. Ook is niet bekend hoe de twee gewonden er aan toe zijn.

De families van de slachtoffers worden geïnformeerd. Voor betrokkenen is de nabijgelegen sporthal Veerburg geopend als opvanglocatie, meldt de brandweer.