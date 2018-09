Amsterdam Fashion Week terug in nieuw jasje

De aankomende editie van de Amsterdam Fashion Week heeft een metamorfose ondergaan. Onder leiding van de nieuwe organisator, mode-ondernemer Danie Bles, is het halfjaarlijkse evenement verplaatst van de Westergasfabriek naar het Museumplein en kunnen sommige collecties direct gekocht worden.

Bles nam het evenement vorig jaar over van TMG. Het plan om de shows naar het Museumplein te verplaatsen, viel echter niet goed bij omwonenden. ,,Dergelijke bezwaren horen bij zo’n proces”, zegt Bles. “Je hebt altijd voor- en tegenstanders. De gemeente heeft altijd fijn meegewerkt.”

Hoewel de shows vooral toegankelijk zijn voor professionals uit de modebranche, kan het publiek er ook terecht. Bles hoopt dat ‘haar’ Fashion Week voelbaar is in de hele stad. ,,We hebben hard gewerkt aan een stukje beleving. Op het Museumplein moet iedereen denken: dit wil ik delen. Ik wil mensen inspireren. Mode is voor iedereen.”

Op het programma staan dit keer shows van onder meer Hudson’s Bay, Silvian Heach, 10DAYS en Maison 365. De modeweek wordt donderdagavond geopend door ontwerper David Laport. Vrijdag presenteren de veertien beste modeafstudeertalenten hun werk tijdens Lichting 2018. ,,Het kloppend hart van Amsterdam Fashion week”, zegt Bles over het jonge talent. ,,Ik ben er heilig van overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren.”

Naast het Show Schedule is er een Off Schedule-programma met allerhande activiteiten in de stad. Zo kunnen modeliefhebbers terecht in het Rijksmuseum voor drie verschillende Fashion Tours. Ontwerpsters Linda Tol, Marloes Hoedeman en Bibi van de Velden selecteerden hun favoriete meesterwerken en leggen uit wat zij in de kunstwerken zien.