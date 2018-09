Politie beboet ongeduldige spookrijders op A8

De politie heeft op de snelweg A8 bij de afrit Oostzaan negen automobilisten op de bon geslingerd wegens spookrijden. Ze reden tegen de rijrichting in om een file te vermijden. Door een ongeval met letsel in de Coentunnel was de weg enige tijd afgesloten en ontstond er een lange file.

De politie kon niet zeggen of de spookrijders de hulpdiensten hebben gehinderd. Ze kwamen na het terugkeren in een politiefuik terecht en kregen een bekeuring. Ze riskeren een boete van 640 euro.

De bekeuringen komen een dag nadat op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam tientallen autobestuurders die ook probeerden om te keren de weg versperden voor een ambulance met zwaailicht. Die kon daardoor niet op de plek van een ongeval komen.

Dat voorval leidde tot een boos bericht op Twitter van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ,,Bizar! Zo breng je hulpverleners en jezelf in gevaar. Spookrijden is levensgevaarlijk!”