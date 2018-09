Van der Weijden haalde per meter 30 euro op

Maarten van der Weijden heeft met zijn zwemtocht bijna 30 euro opgehaald per gezwommen meter. Dat constateert hij op Twitter. ,,Bizar hè. Die 4,722 miljoen voor kankeronderzoek. Dat is bijna 30 euro per gezwommen meter. Het was het allemaal zo waard”, staat in zijn tweet.

De zwemmer maakte de laatste tussenstand van 4,7 miljoen euro zaterdag bekend in het Friese Burdaard. Daar moest hij maandag 20 augustus zijn tocht staken, na 163 kilometer en 55 uur zwemmen. Het nieuwe bedrag is hoger dan het streefbedrag van 4,5 miljoen euro waarop Van der Weijden vooraf had gemikt. De opbrengst gaat naar kankeronderzoek.