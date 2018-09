Eva Jinek bevallen van zoon

Eva Jinek is donderdag bevallen van een zoon. De jongen draagt de naam Pax Valentijn van der Voorn, maakte de presentatrice vrijdag bekend via Instagram.

,,Hij is er, het beste dat ons kon overkomen”, schreef Jinek bij een foto waarop alleen een oor van de kleine te zien is.

De presentatrice maakte in maart bekend dat zij en haar vriend, producer Dexter van der Voorn, een kind verwachten. Eind juli stopte ze, een week eerder dan gepland, met haar latenighttalkshow Jinek. Ze had een ,,iets” te hoge bloeddruk en last van verschillende zwangerschapskwalen. ,,Over niet al te lange tijd ben ik er ook weer en dan waarschijnlijk aanmerkelijk slanker dan nu”, zei ze bij haar tijdelijke afscheid.