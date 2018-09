‘Media Park moet groei mediabranche aanjagen’

Het Media Park in Hilversum ondergaat de komende jaren een transformatie. Het gebied moet veranderen van een bedrijvenpark naar een multifunctionele omgeving waar je woont, werkt en leert, vertelde wethouder Wimar Jaeger (economie en media) bij de presentatie van een toekomstvisie op het bekende mediacentrum.

,,De media-industrie groeit wereldwijd met dubbele cijfers, maar in Nederland redden we de 3 procent nog niet”, zei de wethouder. ,,Dat moet anders, want Nederland behoort in deze industrie tot de top van de wereld. Dat betekent dat er een impuls nodig is.” Volgens Jaeger moet het Media Park, de plek waar op dit vlak traditiegetrouw al veel gebeurt en waar de infrastructuur beschikbaar is, het brandpunt worden om deze groei aan te jagen.

De gemeente en Media Park Enterprise besloten daarom vorig jaar in samenwerking met UNStudio een aantal toekomstscenario’s te ontwikkelen, die vrijdag werden gepresenteerd. Zo moet het park volgens Jaeger op termijn plek bieden aan 5000 studenten en komen er een hotel, restaurants, winkels en woningen. Ook biedt het plek aan evenementen, waarbij het streven is een miljoen bezoekers per jaar aan te trekken. Het park moet bovendien duurzamer. ,,Er wordt heel veel stroom verbruikt. In 2025 moet het energieneutraal zijn”, stelt de wethouder. Daarnaast werkt de gemeente ook aan betere bereikbaarheid van het park, zowel met het openbaar vervoer als over de weg.