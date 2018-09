City Swim gaat door, maar wandelend

De zevende editie van de City Swim in Amsterdam wordt zondagmiddag te voet afgelegd in plaats van zwemmend. Zaterdag maakte de organisatie bekend dat de City Swim niet doorgaat omdat de kwaliteit van het water in de grachten te slecht is.

Om toch nog zoveel mogelijk donatiegeld op te halen in de strijd tegen de ziekte ALS heeft de organisatie besloten om de deelnemers de route te laten lopen vanaf het Marine Etablissement Amsterdam naar de finish op de Keizersgracht. Daar wordt het voorlopige donatiebedrag voor Stichting ALS Nederland bekendgemaakt.

City Swim is afgelast omdat in het grachtenwater te veel e-coli bacterie is gemeten, waardoor de gezondheid van de deelnemers in gevaar kan komen. Door de combinatie van extreme droogte en de plotseling grote hoeveelheid regen deze week, is het riool overgelopen en is er veel vervuild water in de grachten terechtgekomen.

Tot nu toe is ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.