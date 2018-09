Twee mensen aangereden, bestuurder ervandoor

In Groningen zijn twee mensen zwaargewond geraakt nadat ze zijn aangereden door een auto. De bestuurder is doorgereden, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde in de Bornholmstraat die langs een industrieterrein loopt ten zuidoosten van de binnenstad. De weg is afgezet voor hulpverlening en onderzoek. Meerdere ambulances zijn ter plaatse. Volgens RTV Noord zaten de slachtoffers op de fiets.

De politie is op zoek naar een wit-beige Volvo V70. De auto heeft vermoedelijk een grote barst in de voorruit. Via Burgernet hoopt de politie de automobilist en de wagen snel op te sporen.