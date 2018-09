2,2 miljoen kijkers voor Frankrijk-Nederland

Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zondagavond gekeken naar de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. De Stichting KijkOnderzoek (SKO) meldt dat de wedstrijd het bestbekeken programma van de dag was.

Met 1,7 miljoen kijkers is de tweede plek voor het NOS Journaal van 20.00 uur. De derde stek was voor de Postcodeloterij Miljoenenjacht met 1,6 miljoen kijkers.

In zijn eerste wedstrijd in de nieuwe Nations League verloor het Nederlands elftal in het Stade de France in Parijs nipt van wereldkampioen: 2-1.

De afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder bij het Nederlandse elftal donderdagavond tegen Peru trok ruim 1,8 miljoen kijkers.