Fintechbedrijf Adyen groot succes

De beursgang van fintechbedrijf Adyen, dat op 13 juni in Amsterdam naar de beurs ging, is een groot succes.

De betalingsdienstverlener had een introductieprijs vastgesteld van 240 euro per aandeel. Inmiddels is het aandeel meer dan 700 euro waard. De totale beurswaarde van het bedrijf is gegroeid. De marktkapitalisatie bedroeg dinsdag 20,3 miljard euro. Daarmee is Adyen groter dan 14 van de 25 bedrijven in de AEX-index, dus groter dan KPN, ABN Amro en Randstad. Overigens leverde de beursgang oprichter Pieter van der Does en aandeelhouder prinses Mabel van Oranje honderden miljoenen op.

Bronvermelding: Business Insider