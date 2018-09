Rutte vindt 10.000 grensbewakers ‘beetje wild’

Een Europese grenspolitie met 10.000 medewerkers, zoals voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie graag ziet, vindt premier Mark Rutte ,,wel een beetje wild”. Het zou volgens hem ook wel ,,heel veel geld” gaan kosten.

Rutte zei dat tijdens een debat in de Tweede Kamer over de informele top van Europese staats- en regeringsleiders volgende week in het Oostenrijkse Salzburg. Hij zei voor versterking van de bewaking van de Europese buitengrenzen te zijn. Die moeten over voldoende capaciteit beschikken. Maar de lidstaten blijven ,,primair verantwoordelijk” voor de grensbewaking.

Volgens Juncker moet de in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht groeien van 1300 tot 10.000 man. De organisatie zou ook meer bevoegdheden krijgen en centraal worden aangestuurd. Hij zei dat woensdag in zijn jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement.