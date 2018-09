Verdachten ‘Spa’ vrijdag voor rechter

De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij een politieman werd doodgeschoten in het Belgische Spa, moeten vrijdag verschijnen voor de raadkamer van de rechtbank in Verviers. Die besluit dan of hun voorlopige hechtenis met een maand wordt verlengd.

Het duo uit Limburg werd dinsdag uitgeleverd aan België. Woensdag werden ze gehoord door de onderzoeksrechter en formeel aangehouden. Het Belgisch Openbaar Ministerie duidt de twee aan als dader dan wel mededader.

De Belgische agent Amaury Delhez (38) werd eind vorige maand doodgeschoten. De 36-jarige Yvo T. is de hoofdverdachte. Hij was in gezelschap van zijn broer Cyril (35) en een vriend, Mark van den B. (38). Dat duo beweert geen rol te hebben gespeeld in het dodelijke geweld. Zij zeggen dat Yvo, die eerder op de avond al een vuurwapen had getoond, de trekker overhaalde. Diens voorarrest werd eerder al met een maand verlengd.