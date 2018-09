A59 weer open na ongeval met paardentrailer

De A59 is maandagochtend in de richting van Oss korte tijd helemaal afgesloten geweest door een ongeluk bij knooppunt Paalgraven. Een busje met een paardentrailer was betrokken bij het ongeluk. Een paard ontsnapte, maar is inmiddels gevangen.

Volgens de ANWB was er rond 09.30 uur weer één rijstrook open. De andere blijft nog wel dicht, tot het middaguur.

Een traumahelikopter moest landen op de vluchtstrook. Overigens probeerden automobilisten ook bij deze opstopping weer om te keren en tegen de rijrichting in de snelweg te verlaten.