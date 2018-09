Cel geëist voor drugshandel in woonwagenkamp

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee mannen 6,5 en 8,5 jaar de gevangenis ingaan vanwege grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Dat gebeurde vanuit een woonwagen op een kamp in Den Haag waar een van de twee woonde. Volgens de aanklagers kwamen dealers uit de hele wereld langs.

De handel heeft volgens het OM jaren geduurd en ze schepten er veel geld mee binnen. De officieren van justitie spraken bij de rechtbank in Amsterdam over een façade van keurig onderhouden woonwagens op het kamp: ,,Alle verdachten parasiteren letterlijk en figuurlijk op onze samenleving. Ze hebben geld, auto’s en vermogen in Nederland en daarbuiten, maar houden dat verborgen voor de overheid. En zij geven een enorm slecht voorbeeld aan hun kinderen en andere jonge mensen.” De aanklagers beschuldigen hen ook van deelname aan een criminele organisatie.

Vijf medeverdachten moeten in november voor de rechtbank verschijnen. Elf afnemers van de cocaïne moeten later deze maand voorkomen.