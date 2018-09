Meisje overleden na ongeluk met grasmaaier

Het zesjarige meisje dat vorige week woensdag in Kampen zwaargewond raakte door een ongeval met een grote zitgrasmaaier is overleden. Dat heeft burgemeester Bort Koelewijn bevestigd. Hij spreekt van een ,,heel erg triest ongeluk, dat een grote impact heeft op heel Kampen”.

Het ongeval gebeurde in de ochtend op een groenstrook aan de Bouwkamp in de wijk Onderdijks, vlakbij een basisschool. Op dat moment speelden er kinderen in de buurt. De gemeentemedewerker die de grasmaaier bestuurde, een 29-jarige inwoner van Kampen, was na het ongeluk aangehouden. Hij is op vrije voeten gesteld, het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt nog. Volgens Koelewijn heeft de man contact gehad met de familie van het meisje.

De scholen besteden veel aandacht aan het gebeuren en ook is er bijstand en hulpverlening. Ook binnen de gemeente zelf is de schok groot, omdat het ongeluk is gebeurd tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.