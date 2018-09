Den haag maakt zich op voor Prinsjesdag. Met 24 graden in de middag wordt het de op twee na warmste Prinsjesdag sinds 1951. Mocht je naar Den Haag gaan of wil je Prinsjesdag op televisie volgen, dan is dit het programma voor vandaag. Ben je van plan om een hoed te dragen? Let op, want de wind wordt vanmiddag vrij krachtig.

Op het Ministerie van Financiën wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de Rijksbegroting en de Miljoenennota. Daarna worden de stukken verpakt in een oranje strik en in het koffertje gelegd. In de Ridderzaal wordt de laatste hand gelegd aan de bloemdecoraties en de tronen. Ook volgt er nog een laatste schoonmaakronde.

Programma:

Om 12.45 uur zijn alle genodigden aanwezig in de Ridderzaal.

Om 13.00 uur vertrekt de Koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde.

Om 13.00 uur opent de voorzitter van de Eerste Kamer de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

Vanaf 13.00 tot 13.15 uur wordt er vanaf het vertrek van de stoet tot de aankomst bij de Ridderzaal elke minuut een saluutschot afgevuurd door de batterij 11e Afdeling Rijdende Artillerie (Gele Rijders) op het Malieveld.

Om 13.15 uur komt de Koninklijke stoet aan bij de Ridderzaal. Aansluitend spreekt de Koning de troonrede uit. Bij de Troonrede zijn leden van het Koninklijk Huis, het Kabinet en andere genodigden aanwezig. Zij zitten in de Ridderzaal volgens een vaste indeling.

Om 13.50 uur vertrekt de Koninklijke stoet naar Paleis Noordeinde. Hier vindt aansluitend de balkonscène plaats.

Om 15.00 uur biedt de minister van Financiën het koffertje met daarin de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan.

De route van de glazen koets is hier te vinden.