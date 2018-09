Ellie Lust vertrekt bij Amsterdamse politie

Ellie Lust stopt met haar werk als woordvoerder bij de Amsterdamse politie. Ze deed de laatste jaren veel televisiewerk, en volgens Lust werd ze door de politie voor het blok gezet. Ze moest kiezen voor haar politiewerk of haar televisiecarrière, zegt ze in een interview met Het Parool, dat komend weekend verschijnt.

Lust gaat zich volledig op haar werk bij de televisie richten. Ze gaat programma’s maken bij AVROTROS, aldus een woordvoerder van de omroep.

Lust zegt dat de gang van zaken haar ,,ontzettend veel pijn” heeft gedaan. ,,Ik dacht: het kan toch niet wáár zijn, mijn pistool inleveren, en mijn legitimatie, en mijn uniform – ik zág het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie?”

Lust begon in 1987 bij de Amsterdamse politie. Ze was onder meer wijkagent en ging in 2007 als woordvoerder aan de slag. Ze zette Roze in Blauw op, een netwerk van LHBT’ers bij de politie. Als woordvoerder was ze geregeld te zien in nieuws- en opsporingsprogramma’s. In 2016 deed ze mee aan Wie is de Mol? en daarna kreeg ze een eigen programma, Ellie op Patrouille. Dit jaar deed ze samen met Rick van de Westelaken verslag van de Canal Parade.