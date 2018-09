SP wil ‘gouden aandeel’ voor werknemers

De SP wil dat werknemers bij bedrijven voortaan een doorslaggevende stem krijgen bij belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over een overname of over de salarissen van bestuurders. Dat is nodig om de macht van ,,hebberige aandeelhouders” te verkleinen, aldus fractieleider Lilian Marijnissen.

Een bedrijf waar werknemers meer te vertellen hebben, zal volgens Marijnissen eerder een bijdrage leveren voor het land en investeren in de toekomst. Het zal ook helpen het geld eerlijker te verdelen. ,,Want zeg nou zelf: is het rechtvaardig dat een vakkenvuller van de Albert Heijn ruim vijfhonderd jaar moet werken voor het jaarsalaris van één directeur?”

Ook Marijnissen trok fel van leer tegen het kabinetsplan om de dividendbelasting af te schaffen. Zij sprak van een ,, symbool van een politieke elite die niet ten dienste staat van de samenleving maar van een economische elite.”