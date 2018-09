Camera op trein filmde ongeval

De trein die donderdagochtend op een overweg in Oss op een elektrische bolderkar met kinderen botste, was uitgerust met een frontcamera. De beelden worden bestudeerd voor het onderzoek naar de toedracht, zei directeur Pier Eringa van ProRail op een persconferentie.

De politie stelt de beelden veilig en diee zullen ook worden gedeeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die ook onderzoek doen naar het ongeluk.

Wat er op de beelden precies is te zien, is nog niet bekend. Personeel van de NS heeft de beelden uit de trein donderdagmiddag voor het eerst bekeken, aldus Marjan Rintel van de raad van bestuur. Ook camera’s op station Oss West nabij de overweg worden bekeken om informatie te verzamelen.

Personeel van ProRail heeft de beelden al wel gezien. Volgens directeur Eringa laten ze alles zien wat er voor de trein is gebeurd, maar op de details ging hij niet in. ,,Beelden komen altijd te laat maar in dit geval zijn ze goud waard. Ze kunnen in de toekomst ook ongelukken voorkomen”, zei hij.

Alleen nieuwe treinstellen zijn standaard uitgerust met een frontcamera. Het gaat om maximaal 10 procent van de treinen, aldus de NS. De frontcamera is vooral ingevoerd om na een zelfdoding snel een misdrijf uit te kunnen sluiten, om het treinverkeer weer snel op te starten.

Door de aanrijding bij station Oss West kwamen vier kinderen om het leven. Een vijfde kind en hun begeleidster raakten ernstig gewond.