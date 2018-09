Alleen vrijdag nog slachtofferhulp school Oss

Op basisschool De Korenaer in Oss is vrijdag nog slachtofferhulp aanwezig, maar vanaf volgende week niet meer. De school krijgt dan nog wel ondersteuning ,,om te zorgen dat de leerkrachten zo goed mogelijk samen met de kinderen vorm kunnen geven aan het verdriet”. Dat zegt Sandra Beuving, directeur van scholenstichting SAAM, waar De Korenaer bij hoort. Slachtofferhulp en GGD helpen ,,om te zorgen dat er ruimte is voor de kinderen om op hun eigen manier een plek te geven aan dit verhaal”.

Alle vijf kinderen die donderdag betrokken waren bij het ongeluk met de stint zaten op De Korenaer. Vier van de vijf kinderen kwamen om het leven, een elfjarig meisje uit groep 8 raakte zwaargewond. De vijf kinderen zaten in vijf verschillende klassen. Beuving: ,,De impact hier op school is enorm. Een lege plek in je klas, een klasgenoot van wie je weet dat die niet meer terug gaat komen, is confronterend. Bij de kleinere kinderen is de impact vijf minuten en daarna willen ze graag weer spelen, terwijl in groep 8 veel meer de vraag is of het zwaargewonde meisje weer beter gaat worden.”