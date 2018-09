Jager aangehouden voor mishandelen boswachter

Een toezichthouder van Staatsbosbeheer is zaterdag in Etten-Leur bedreigd en mishandeld. De 60-jarige inwoner van Etten-Leur was aan het jagen op een vos toen de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) hem wilde aanhouden omdat de jager helemaal geen geweer mocht hebben.

De jachtakte van de man was eerder ingetrokken en de boswachter wist dat omdat hij daar als toezichthouder bij betrokken was geweest. Op die boodschap reageerde de jager door met een krukje naar het hoofd de toezichthouder te slaan, waarna een worsteling ontstond. De boswachter liep verwondingen op aan hand en gezicht. De jager maakte zich aanvankelijk met zijn geweer uit de voeten, maar werd later aangehouden.