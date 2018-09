“Mijn dochter werd voor 1 euro op Marktplaats te koop gezet”

Op de basisschool begon het pesten, maar in de brugklas werd de dochter van Linda stelselmatig gepest, zowel online als offline. Jesse (16) wilde niet meer naar school, kwam dertig kilo aan door een depressie en is uiteindelijk twee keer van middelbare school veranderd. “Mijn dochter werd op de eerste dag van school met een foto op Marktplaats voor één euro te koop gezet.”

Jesse zat in een dorp op school en was de enige in de klas met een getinte huid. Linda: “Het was hartverscheurend. Je vraagt je als moeder af waarom je dochter gepest wordt. Er was niet echt een reden. Ze mochten haar gewoon niet. Ze huilde steeds vaker, vertoonde please gedrag en ging erg haar best doen om erbij te horen. Ze had als enige kroeshaar in de klas en ging haar haar stijlen. Anders hoorde ze er niet bij.”

We slaan je in elkaar

Via Whatsapp kreeg Jesse berichtjes met teksten als ‘we wachten je op’, ‘we slaan je in elkaar’ en ‘als je dit of dat niet doet, dan ben je er geweest’. “Het buitensluiten vond ze het ergste. Als ze de aula inliep, ging iedereen ergens anders zitten. Ook werden er propjes naar haar gegooid of werd er hard gelachen als Jesse de klas in kwam.”

Jesse wilde niet meer naar school en is uiteindelijk na twee jaar naar een andere school gegaan. “School deed er weinig aan en zei “dat wat er buiten school gebeurt, gaat ons niet aan”. Het is een school met een pestcultuur en het pesten werd gedoogd. Haar schoolprestaties begonnen er onder te lijden. Ik zag dat het zo niet meer kon. Via de leerplichtambtenaar kwamen we in contact met Mirelle Valentijn van Stichting Omgaan met Pesten.”

De keuze viel op een privéschool. Jesse: “Ze hadden ons van alles beloofd op deze school, maar het pesten ging gewoon verder. Ik moest wennen en vond het lastig om anderen te vertrouwen. Ik kreeg appjes dat ik lelijk was, ze zoomden foto’s van mij in en tekenden er iets op. Hiermee werd ik in groepsappjes voor schut gezet. De directeur was heel gemeen. Hij liet mij vaak tot half zes op school zitten, omdat hij vond dat ik beter mijn best moest doen. Ik had zelf ook een grote mond, maar dat kwam omdat ik het gevoel kreeg dat ik iets fout deed.“

In die twee jaar kwam Jesse dertig kilo aan, omdat ze zich depressief voelde. Linda: “Dat aankomen hielp natuurlijk ook niet. Ze ging heel veel eten in die tijd: snoepen, cola, chips en vaak naar McDonalds. We zijn naar een GGZ arts gegaan, maar daar werd verder niets aan haar depressie gedaan. Het enige wat Jesse hielp, was de Sta Sterk Training van Mirelle.”

Ze zeiden altijd vetklep tegen me

Na twee jaar is Jesse naar het speciaal onderwijs gegaan, waar ze nu voor de tweede keer in de vierde klas zit. Het gaat goed met haar. Jesse: “Bijna iedereen heeft hier wel iets, dus ik voel me eindelijk normaal. Ik was altijd het buitenbeentje, maar hier word ik geaccepteerd en gewaardeerd.” De dertig kilo is ze weer kwijt. “Kinderen zijn zoveel aardiger tegen me gaan doen nu ik ben afgevallen. Ze zeiden eerst altijd vetklep tegen me en nu zeggen ze opeens dat ik prachtig ben. Dan denk ik: wat is er met jou?”

Wat heeft Jesse van het pesten geleerd? “Ik heb van Mirelle geleerd om me te uiten. Maar ook dat ik kan kiezen voor een middenweg, dus een weg tussen vijandig reageren of vanuit slachtofferschap reageren. Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. Je moet niemand nodig hebben om je goed te voelen. Als kind denk je: de wereld is mooi en iedereen is lief. Later zie je dat mensen ook gemeen kunnen zijn.”

* De gebruikte namen zijn om privacy-redenen gefingeerd.

Lees ook: