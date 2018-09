3FM kiest voor nieuwe opzet Serious Request

NPO 3FM stopt voor de komende editie van de benefietactie Serious Request met het Glazen Huis. In plaats daarvan trekken in de week voor de kerst dj’s van de radiozender onder de noemer De Lifeline een week lang te voet door het land. Ze gaan daarbij 24 uur per dag van actie naar actie. De opbrengst is dit keer niet voor één maar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met Het Rode Kruis.

Dat betekent dat er een einde komt aan de jarenlange traditie waarbij drie dj’s zich zes dagen lieten opsluiten in het Glazen Huis, dat elk jaar op een andere plek stond. Ze mochten daarbij niet eten en draaiden 24 uur per dag verzoeknummers tegen betaling.

In de nieuwe opzet voor deze vijftiende editie vertrekken de dj’s vanaf drie verschillende locaties en eindigen ze op kerstavond in TivoliVredenburg in Utrecht. Het publiek kan een eigen doel kiezen en heeft daarbij de keus uit: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlogen en conflicten.

De dj-teams komen hoogstpersoonlijk langs bij de acties die het publiek organiseert. ,,Je hoeft dus niet meer naar het Glazen Huis te komen, maar wij komen naar jou toe”, zei dj Sander Hoogendoorn in zijn ochtendshow.

Vanuit hoofdkwartier TivoliVredenburg krijgen de dj’s opdrachten en wordt radio gemaakt. De luisteraars kunnen ook dit keer weer liedjes aanvragen in ruil voor geld. Verder vindt hier de hele week een festival plaats met onder meer optredens, workshops, lezingen, games en karaoke.

Volgens 3FM-zendermanager Sharid Alles wordt deze editie voor en door een andere 3FM-generatie gemaakt, waarbij je zelf kunt kiezen welk doel je belangrijk vindt. ,,Het gevoel en doel van de actie zijn niet veranderd, maar met deze vorm kunnen we luisterende publiek meer dan ooit bij 3FM Serious Request betrekken.”

Het concept leverde jarenlang miljoenenbedragen op, die het Rode Kruis besteedde aan een zogeheten ‘stille ramp’. De laatste jaren liet de opbrengst echter een dalende lijn zien. De laatste tijd werd veel gespeculeerd over het voortbestaan van de actie, ook omdat er nog geen stad bekend was voor het Glazen Huis.