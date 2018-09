‘Moeheid niet door baarmoederhalskankerprik’

Er is geen verband te vinden tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van recent onderzoek in Nederland. De resultaten zijn gelijk aan de uitkomsten van eerder verschenen internationale onderzoeken.

Meisjes krijgen op hun dertiende het HPV-vaccin. Onderzocht werd nu ook in Nederland of langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij gevaccineerde meisjes dan bij meisjes die niet zijn ingeënt. ,,Uit gegevens bleek dat langdurige vermoeidheid vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voorkwam als na de invoering.”

,,Het is op basis van al deze onderzoeken duidelijk dat HPV-vaccinatie veilig is”, stelt het RIVM. Voor het onderzoek werden bijna 70.000 meisjes geselecteerd uit een huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC.